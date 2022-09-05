Огненный вечер Чичарито: закосплеил празднование из FIFA и не забил паненку на последней минуте
Развлек публику по максимуму
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Clark
Экс-форвард "МЮ" Чичарито Эрнандес стал героем матча МЛС между "Лос-Анджелес Гелакси" и "Канзас Сити".
Сперва 34-летний мексиканец забил гол, который отпраздновал в фирменном бессмысленном стиле из серии компьютерных игр FIFA. У фанатов этот тип празднования получил название "мертвая рыба", зацените.
Chicharito hit the dead fish FIFA celebration ????— B/R Football (@brfootball) September 5, 2022
(via @MLS)pic.twitter.com/rqiKsGVi9U
Этого Чичарито, впрочем, показалось мало. На 96-й минуте, когда его "Гелакси" заработали пенальти при счете 2:2, он решил исполнить его паненкой, но вратарь не купился. Это пижонство стоило "Лос-Анджелесу" победы, но форвард, судя по улыбке, не особо и расстроился. Главное в МЛС - шоу, и он его устроил.
Chicharito went for the panenka while on a hat trick ???? pic.twitter.com/rql5ZdrYXI— ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2022
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