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Огненный вечер Чичарито: закосплеил празднование из FIFA и не забил паненку на последней минуте

Зарубежные
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Развлек публику по максимуму

Огненный вечер Чичарито: закосплеил празднование из FIFA и не забил паненку на последней минуте

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Clark

Новина українською

Экс-форвард "МЮ" Чичарито Эрнандес стал героем матча МЛС между "Лос-Анджелес Гелакси" и "Канзас Сити".

Сперва 34-летний мексиканец забил гол, который отпраздновал в фирменном бессмысленном стиле из серии компьютерных игр FIFA. У фанатов этот тип празднования получил название "мертвая рыба", зацените.

Этого Чичарито, впрочем, показалось мало. На 96-й минуте, когда его "Гелакси" заработали пенальти при счете 2:2, он решил исполнить его паненкой, но вратарь не купился. Это пижонство стоило "Лос-Анджелесу" победы, но форвард, судя по улыбке, не особо и расстроился. Главное в МЛС - шоу, и он его устроил.

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В статье: Чичарито Канзас Сити (США) Лос-Анджелес Гэлакси
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