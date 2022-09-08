Каталонский кураж. Барселона - Виктория 5:1. Видео голов и обзор матча
Без шансов для чехов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavi Bonilla/DeFodi Images
Понятно, что "Виктория" не лидер европейского футбола, но еще год назад "Барса" имела реальные проблемы в матчах с "Динамо", помните? Теперь же она снова вернулась в свое привычное состояние.
Дембеле, Педри, Кессье - все приложили ногу к разгрому, но главный его автор это Роберт Левандовский. Просто вдумайтесь: в последних 4 матчах у поляка 8 забитых мячей!
1-й тур ЛЧ. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Виктория" - 5:1
Голы: Кессье, 13, Левандовский, 34, 45+3, 67, Ферран Торрес, 71 - Сикора, 44
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