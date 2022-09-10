Размялись перед Баварией. Кадис - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча

"Барселона" выиграла с разгромным счетом 4 предыдущих матча во всех турнирах, и сегодня опять проделала тот же фокус.

Сюрпризом это не стало - "Кадис" абсолютный аутсайдер лиги и в этом сезоне еще не забил ни единого гола. Стоило выйти на поле Дембеле и Левандовскому, как южане моментально посыпались, и так вышло, что во время этого спурта кому-то из фанатов на трибунах стало плохо. Это затянуло матч почти на час, но на итог не повлияло. "Барса" подходит к игре с "Баварией" в бесподобной форме.

5-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Барселона" - 0:4

Голы: де Йонг, 55, Левандовский, 65, Фати, 86, Дембеле, 90+2