  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Размялись перед Баварией. Кадис - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча
В тренде

Размялись перед Баварией. Кадис - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Серия разгромов продолжается

Размялись перед Баварией. Кадис - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

Новина українською

"Барселона" выиграла с разгромным счетом 4 предыдущих матча во всех турнирах, и сегодня опять проделала тот же фокус.

Сюрпризом это не стало - "Кадис" абсолютный аутсайдер лиги и в этом сезоне еще не забил ни единого гола. Стоило выйти на поле Дембеле и Левандовскому, как южане моментально посыпались, и так вышло, что во время этого спурта кому-то из фанатов на трибунах стало плохо. Это затянуло матч почти на час, но на итог не повлияло. "Барса" подходит к игре с "Баварией" в бесподобной форме.

5-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Барселона" - 0:4

Голы: де Йонг, 55, Левандовский, 65, Фати, 86, Дембеле, 90+2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Кадис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде