Размялись перед Баварией. Кадис - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча
Серия разгромов продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press
"Барселона" выиграла с разгромным счетом 4 предыдущих матча во всех турнирах, и сегодня опять проделала тот же фокус.
Сюрпризом это не стало - "Кадис" абсолютный аутсайдер лиги и в этом сезоне еще не забил ни единого гола. Стоило выйти на поле Дембеле и Левандовскому, как южане моментально посыпались, и так вышло, что во время этого спурта кому-то из фанатов на трибунах стало плохо. Это затянуло матч почти на час, но на итог не повлияло. "Барса" подходит к игре с "Баварией" в бесподобной форме.
5-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" - "Барселона" - 0:4
Голы: де Йонг, 55, Левандовский, 65, Фати, 86, Дембеле, 90+2
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