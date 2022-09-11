Аномально много для Симеоне. Атлетико - Сельта 4:1. Видео голов и обзор матча
Редкий разгром от "Матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Атлетико" на своем поле имел проблемы с "Сельтой", но та все свои ключевые моменты не реализовала, а вот "Матрасники" были клинически точны.
Вообще 4:1 - нетипичный счет для Диего Симеоне, но сегодня его команда действительно радовала болельщиков. Интересно, это разовая акция, или же во вторник в Леверкузене будет та же картина?
5-й тур Примеры. "Атлетико" - "Сельта" - 4:1
Голы: Корреа, 9, де Пауль, 50, Карраско, 65, Нуньес, 82 (автогол) - Вейга, 71
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