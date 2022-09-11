Аномально много для Симеоне. Атлетико - Сельта 4:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" на своем поле имел проблемы с "Сельтой", но та все свои ключевые моменты не реализовала, а вот "Матрасники" были клинически точны.

Вообще 4:1 - нетипичный счет для Диего Симеоне, но сегодня его команда действительно радовала болельщиков. Интересно, это разовая акция, или же во вторник в Леверкузене будет та же картина?

5-й тур Примеры. "Атлетико" - "Сельта" - 4:1

Голы: Корреа, 9, де Пауль, 50, Карраско, 65, Нуньес, 82 (автогол) - Вейга, 71