Бразильское великолепие. Реал Мадрид - Мальорка 4:1. Видео голов и обзор матча
Винисиус и Родриго устроили мини-шоу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images
В отсутствие травмированного Карима Бензема "Реал" потащила за собой молодежь. Феде Вальверде элегантно дал старт разгрому в первом тайме, а во втором включились Винисиус и Родриго.
Просто посмотрите на качество технической работы обоих в моментах с забитыми голами - это космос. "Мальорка" сопротивлялась достойно, но против настолько мастеровитых оппонентов у нее не было шанса.
5-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Мальорка" - 4:1
Голы: Вальверде, 45+3, Винисиус, 72, Родриго, 89, Рюдигер, 90+3 - Мурики, 35
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