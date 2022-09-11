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Бразильское великолепие. Реал Мадрид - Мальорка 4:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Винисиус и Родриго устроили мини-шоу

Бразильское великолепие. Реал Мадрид - Мальорка 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images

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В отсутствие травмированного Карима Бензема "Реал" потащила за собой молодежь. Феде Вальверде элегантно дал старт разгрому в первом тайме, а во втором включились Винисиус и Родриго.

Просто посмотрите на качество технической работы обоих в моментах с забитыми голами - это космос. "Мальорка" сопротивлялась достойно, но против настолько мастеровитых оппонентов у нее не было шанса.

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"Реал Мадрид" - "Мальорка" - 4:1

Голы: Вальверде, 45+3, Винисиус, 72, Родриго, 89, Рюдигер, 90+3 - Мурики, 35

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В статье: Реал (Мадрид) Мальорка
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