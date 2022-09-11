Бразильское великолепие. Реал Мадрид - Мальорка 4:1. Видео голов и обзор матча

В отсутствие травмированного Карима Бензема "Реал" потащила за собой молодежь. Феде Вальверде элегантно дал старт разгрому в первом тайме, а во втором включились Винисиус и Родриго.

Просто посмотрите на качество технической работы обоих в моментах с забитыми голами - это космос. "Мальорка" сопротивлялась достойно, но против настолько мастеровитых оппонентов у нее не было шанса.

5-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Мальорка" - 4:1

Голы: Вальверде, 45+3, Винисиус, 72, Родриго, 89, Рюдигер, 90+3 - Мурики, 35