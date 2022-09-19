Месси порешал. Лион - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча

На поле "Лиона" "ПСЖ" традиционно играется не очень, но сегодня команда Кристофа Гальтье справилась во многом благодаря игре Лионеля Месси.

Именно аргентинец открыл счет уже на старте матча после стеночки с Неймаром, а затем затерзал оборону "Ткачей" проходами и ударами. После попыток Лео и защитники мяч с линии выносили, и Лопеш чудеса реакции показывал - в итоге на собственные атаки и, особенно, их завершение "Лиону" уже не хватило сил.

8-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "ПСЖ" - 0:1

Гол: Месси, 5