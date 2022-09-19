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В Серии А новый лидер. Милан - Наполи 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Симеоне - джокер "Партенопеи"

В Серии А новый лидер. Милан - Наполи 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pier Marco Tacca/AC Milan

Новина українською

"Наполи" добыл тяжелейшую выездную победу на поле "Милана", который отнюдь не выглядел хуже, но сплоховал в решающие моменты - причем и у своих ворот, и у чужих.

Решающее касание сделал джокер гостей Джованни Симеоне, который ранее в этом сезоне уже забивал "Ливерпулю". Видимо, сын Эль Чоло специализируется сугубо на топ-клубах. Ну, а в таблице "Наполи" благодаря ему ушел на международный перерыв на 1-м месте - вдохновляющее начало сезоне для фанатов "Партенопеи".

7-й тур Серии А. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Наполи" - 1:2

Голы: Жиру, 69 - Политано, 55 (с пенальти), Симеоне, 78

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В статье: Наполи (Неаполь) Милан
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