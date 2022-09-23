Случайность или тренд? Турция - Люксембург 3:3. Видео голов и обзор матча

Люксембург - сильнейший из европейских футбольных карликов - чуть не победил в Стамбуле! В присутствии первых лиц Турции гости и с мячом играли качественно, и без мяча фавориту не уступали, упустив победу на последних минутах.

Отметим также, что один из голов Люксембурга забил Жерсон Родригес, чей контракт по-прежнему принадлежит "Динамо Киев".

Лига наций. Стамбул. "Фатих Терим"

Турция - Люксембург - 3:3

Голы: Ундер, 16 (с пенальти), Шано, 29 (автогол), Юксек, 87 - Мартинс, 8, Синани, 37, Жерсон Родригес, 69