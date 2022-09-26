Забросали навесами. Австрия - Хорватия 1:3. Видео голов и обзор матча
"Шашечные" поборются за трофей Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Guenther Iby/SEPA.Media
Хорватия выиграла группу и вышла в Финал четырех Лиги наций - для маленькой страны это огромное достижение. Австрия хоть и пыталась этому помешать, но хватило ее только на 60 минут.
Дальше гости использовали нехитрую тактику резанных навесов на дальнюю штангу, к которой австрийцы почему-то оказались не готовы. Алаба, Вебер, Дансо - все проспали. Как результат - два похожих по стилистике гола от Ливайи и Ловрена, снявшие все вопросы.
6-й тур Лиги наций. Вена. "Эрнст Хаппель"
Австрия - Хорватия - 1:3
Голы: Баумгартнер, 9 - Модрич, 6, Ливайя, 69, Ловрен, 72
Популярное сейчас
- В молдавского форварда на две минуты вселился Месси. Он сделал шикарный дубль в Лиге Наций
- Полесье и ЛНЗ в топе. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Кривбасс попрощался с тремя игроками
- Историчный Жиру и неудержимый Мбаппе. Франция - Австрия 2:0. Видео голов и обзор матча
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
Новости по теме
- 17:14 Прогнозы на футбол Минимальный риск для Дешама? Дания – Франция. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги наций на 25.09.2022
- 16:31 Прогнозы на футбол Австрия - Хорватия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 25.09.2022
- 09:52 Зарубежные Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть