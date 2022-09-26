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Забросали навесами. Австрия - Хорватия 1:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

"Шашечные" поборются за трофей Лиги наций

Забросали навесами. Австрия - Хорватия 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Guenther Iby/SEPA.Media

Новина українською

Хорватия выиграла группу и вышла в Финал четырех Лиги наций - для маленькой страны это огромное достижение. Австрия хоть и пыталась этому помешать, но хватило ее только на 60 минут.

Дальше гости использовали нехитрую тактику резанных навесов на дальнюю штангу, к которой австрийцы почему-то оказались не готовы. Алаба, Вебер, Дансо - все проспали. Как результат - два похожих по стилистике гола от Ливайи и Ловрена, снявшие все вопросы.

6-й тур Лиги наций. Вена. "Эрнст Хаппель"

Австрия - Хорватия - 1:3

Голы: Баумгартнер, 9 - Модрич, 6, Ливайя, 69, Ловрен, 72

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В статье: Австрия Хорватия
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