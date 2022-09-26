Ножницами из-за пределов штрафной: шикарный гол несостоявшегося каталонца в Канаде

Баллу Жан-Ив Табла совершил две невозможные вещи. Во-первых, полузащитник "Атлетико Оттава" привлек внимание мира к чемпионату Канады, что само по себе фантастика.

Ну, а во-вторых 23-летний ивуриец, ранее вылетевший из школы "Барселоны", исполнил трюк, который еще долго не смогут повторить. В субботнем матче с "Кэвэлри" (3:1) он изловчился забить ударом через себя… из-за пределов штрафной. Слова бесполезны - просто посмотрите.