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Смена поколений закончена. Канада - Уругвай 0:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

"Селесте" снова радуют игрой

Смена поколений закончена. Канада - Уругвай 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Frej/MB Media

Новина українською

Сборная Уругвая омолодилась так, что не узнать. Из стариков остались лишь Луис Суарес и Мартин Касерес; остальные - новое поколение, которое, похоже, возглавит новичок "Ливерпуля" Дарвин Нуньес.

Сегодня "Селесте" выдали очередное эффективное выступление. И не надо говорить, мол, Канада - слабый соперник; у "Кленовых листьев" свой ренессанс и вскоре они выступят на ЧМ в Катаре. Но Уругвай, конечно, сильнее, что и доказал.

ТМ. Братислава. "Тегельне Поле"

Канада - Уругвай - 0:2

Голы: де ла Крус, 6, Нуньес, 33

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В статье: Канада Уругвай
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