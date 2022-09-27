Смена поколений закончена. Канада - Уругвай 0:2. Видео голов и обзор матча
"Селесте" снова радуют игрой
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Frej/MB Media
Сборная Уругвая омолодилась так, что не узнать. Из стариков остались лишь Луис Суарес и Мартин Касерес; остальные - новое поколение, которое, похоже, возглавит новичок "Ливерпуля" Дарвин Нуньес.
Сегодня "Селесте" выдали очередное эффективное выступление. И не надо говорить, мол, Канада - слабый соперник; у "Кленовых листьев" свой ренессанс и вскоре они выступят на ЧМ в Катаре. Но Уругвай, конечно, сильнее, что и доказал.
ТМ. Братислава. "Тегельне Поле"
Канада - Уругвай - 0:2
Голы: де ла Крус, 6, Нуньес, 33
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