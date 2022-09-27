Смена поколений закончена. Канада - Уругвай 0:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Уругвая омолодилась так, что не узнать. Из стариков остались лишь Луис Суарес и Мартин Касерес; остальные - новое поколение, которое, похоже, возглавит новичок "Ливерпуля" Дарвин Нуньес.

Сегодня "Селесте" выдали очередное эффективное выступление. И не надо говорить, мол, Канада - слабый соперник; у "Кленовых листьев" свой ренессанс и вскоре они выступят на ЧМ в Катаре. Но Уругвай, конечно, сильнее, что и доказал.

ТМ. Братислава. "Тегельне Поле"

Канада - Уругвай - 0:2

Голы: де ла Крус, 6, Нуньес, 33