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Впервые с 2010-го. Португалия - Испания 0:1. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

"Красная фурия" выгрызла первое место

Впервые с 2010-го. Португалия - Испания 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues - UEFA/UEFA

Новина українською

Испания не побеждала Португалию в основное время с ЧМ-2010, так что сегодня зрители увидели больше чем просто выход "Фурии" в Финал четырех ЛН.

Решающим для гостей стало касание Альваро Мораты после идеально расчерченной атаки с участием Карвахаля и юного Нико Уильямса. Португальцы имели предостаточно шансов, чтобы перевернуть игру, но Роналду с компанией все загубили, и пенять могут лишь сами на себя.

Лига наций. Брага. "Эштадиу Мунисипал"

Португалия - Испания - 0:1

Гол: Мората, 88

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В статье: Испания Португалия
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