Впервые с 2010-го. Португалия - Испания 0:1. Видео гола и обзор матча
"Красная фурия" выгрызла первое место
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues - UEFA/UEFA
Испания не побеждала Португалию в основное время с ЧМ-2010, так что сегодня зрители увидели больше чем просто выход "Фурии" в Финал четырех ЛН.
Решающим для гостей стало касание Альваро Мораты после идеально расчерченной атаки с участием Карвахаля и юного Нико Уильямса. Португальцы имели предостаточно шансов, чтобы перевернуть игру, но Роналду с компанией все загубили, и пенять могут лишь сами на себя.
Лига наций. Брага. "Эштадиу Мунисипал"
Португалия - Испания - 0:1
Гол: Мората, 88
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина - Шотландия 0:0. Вне элиты
- ВСУ на Харьковщине взяли в плен первого ЧМОбика: Служу три дня - ВИДЕО
- Сборная Украины определилась с формой на игру с Шотландией
- Технично перебросил кипера. ВИДЕО, как Месси забил 88-й гол за сборную Аргентины
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти