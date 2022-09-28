Впервые с 2010-го. Португалия - Испания 0:1. Видео гола и обзор матча

Испания не побеждала Португалию в основное время с ЧМ-2010, так что сегодня зрители увидели больше чем просто выход "Фурии" в Финал четырех ЛН.

Решающим для гостей стало касание Альваро Мораты после идеально расчерченной атаки с участием Карвахаля и юного Нико Уильямса. Португальцы имели предостаточно шансов, чтобы перевернуть игру, но Роналду с компанией все загубили, и пенять могут лишь сами на себя.

Лига наций. Брага. "Эштадиу Мунисипал"

Португалия - Испания - 0:1

Гол: Мората, 88