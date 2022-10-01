Без смены тренера не обойтись. Севилья - Атлетико 0:2. Видео голов и обзор матча

Кажется, сегодня мы увидели последний матч Хулена Лопетеги на посту наставника "Севильи". Пять очков в семи турах Ла Лиги и один балл в двух матчах ЛЧ - это перебор.

У "Нервиона" вообще нет игры. Сегодня "Атлетико" даже чередуя активные и пассивные отрезки создал моментов на 4-5 голов. Гризманн, Кунья, Корреа, Мората, Льоренте просто разрывали защиту. Такой слабой "Севилья" не была много-много лет.

7-й тур Ла Лиги. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Атлетико" - 0:2

Голы: Льоренте, 29, Мората, 57