Без смены тренера не обойтись. Севилья - Атлетико 0:2. Видео голов и обзор матча
Очередной провал от "Нервиона"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Кажется, сегодня мы увидели последний матч Хулена Лопетеги на посту наставника "Севильи". Пять очков в семи турах Ла Лиги и один балл в двух матчах ЛЧ - это перебор.
У "Нервиона" вообще нет игры. Сегодня "Атлетико" даже чередуя активные и пассивные отрезки создал моментов на 4-5 голов. Гризманн, Кунья, Корреа, Мората, Льоренте просто разрывали защиту. Такой слабой "Севилья" не была много-много лет.
7-й тур Ла Лиги. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Атлетико" - 0:2
Голы: Льоренте, 29, Мората, 57
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Металлист - Шахтер 1:6. Яркая полоса в жизни Даниила Сикана
- Карпаты не отпускают Полесье, а Металлург – Оболонь. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Металлист - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Моменты, но не голы. Украина – Шотландия 0:0. Видеообзор матча
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet