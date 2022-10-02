Левандовский не мажет. Мальорка - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

"Барса" продолжает идти без поражений в чемпионате. "Мальорка" дала фавориту серьезный бой, но в ключевые моменты сплоховала у чужих ворот.

Ну, а Роберт Левандовский, как водится, такое не простил. Вообще "Барса" играла поразительно пассивно и скучно, но поляку хватило одного-единственного вертикального паса в штрафную, чтобы сделать результат. Мастер.

7-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Барселона" - 0:1

Гол: Левандовский, 20