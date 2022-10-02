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Месси начал, Мбаппе закончил. ПСЖ - Ницца 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Чемпион снова без потерь

Месси начал, Мбаппе закончил. ПСЖ - Ницца 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Borga/Eurasia Sport Images

Новина українською

"ПСЖ" добыл сложную, но важную победу над бывшей командой своего тренера Кристофа Гальтье. "Ницца" очень качественно упиралась, нашла в себе силы сравнять счет, но в концовке сама же привезла гол на свои ворота.

У Парижа, как и полагается, героями матча стали Лео Месси и Килиан Мбаппе - у них по голу. Извини, "Марсель", но "ПСЖ" возвращается на первую строчку.

9-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Ницца" - 2:1

Голы: Месси, 28, Мбаппе, 83 - Лаборд, 47

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В статье: Ницца Пари Сен-Жермен (Париж)
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