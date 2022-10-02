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День открытых ворот. Жирона - Реал Сосьедад 3:5. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Самый результативный поединок текущей Примеры

День открытых ворот. Жирона - Реал Сосьедад 3:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Мощнейшее голевое шоу выдали "Жирона" и "Реал Сосьедад". Хватало тут всего - и индивидуальных шедевров, и командных мячей, и со стандарта тоже забили.

Понятно, что эти команды не победят в текущей Примере - в лучшем случае, "Ла Реал" поборется за ТОП-5. Тем не менее, если вы любите агрессивный, яркий футбол без центра поля - то вам сюда.

7-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Реал Сосьедад" - 3:5

Голы: Рикельме, 23, Арнау, 27, Кастельянос, 48 - Серлот, 8, 42, Браис Мендес, 66, Субименди, 71, Кубо, 85

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Жирона
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