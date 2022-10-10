Повезло. Барселона - Сельта 1:0. Видео гола и обзор матча
Каталонцы выиграли первый тайм, но проиграли второй
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барса" провела неоднозначный матч против "Сельты", который выиграла благодаря ударному старту, когда удалось создать 2-3 шанса, и один реализовать.
Во втором тайме на поле доминировали уже гости, которые обязаны были сравнивать счет, но великолепно сыграл Марк-Андре тер Штеген, отразивший все попытки Оскара, Аспаса и других. Теперь у немца фантастические шесть (!) подряд сухих матчей в Ла Лиге, чего с ним еще никогда не случалось.
8-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Сельта" - 1:0
Гол: Педри, 17
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