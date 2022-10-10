Повезло. Барселона - Сельта 1:0. Видео гола и обзор матча

"Барса" провела неоднозначный матч против "Сельты", который выиграла благодаря ударному старту, когда удалось создать 2-3 шанса, и один реализовать.

Во втором тайме на поле доминировали уже гости, которые обязаны были сравнивать счет, но великолепно сыграл Марк-Андре тер Штеген, отразивший все попытки Оскара, Аспаса и других. Теперь у немца фантастические шесть (!) подряд сухих матчей в Ла Лиге, чего с ним еще никогда не случалось.

8-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Сельта" - 1:0

Гол: Педри, 17