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Повезло. Барселона - Сельта 1:0. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Каталонцы выиграли первый тайм, но проиграли второй

Повезло. Барселона - Сельта 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Барса" провела неоднозначный матч против "Сельты", который выиграла благодаря ударному старту, когда удалось создать 2-3 шанса, и один реализовать.

Во втором тайме на поле доминировали уже гости, которые обязаны были сравнивать счет, но великолепно сыграл Марк-Андре тер Штеген, отразивший все попытки Оскара, Аспаса и других. Теперь у немца фантастические шесть (!) подряд сухих матчей в Ла Лиге, чего с ним еще никогда не случалось.

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"Барселона" - "Сельта" - 1:0

Гол: Педри, 17

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В статье: Барселона Сельта (Виго)
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