Все могли сыграть лучше. ПСЖ - Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча
Для шоу не хватило Месси
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Borga/Eurasia Sport Images
"ПСЖ" и "Бенфика" сыграли вничью во второй раз за неделю, и если лиссабонский матч впечатлил скоростями и атаками, то сегодняшний больше походил на какое-то сумо. Соперники пытались не обыграть, а перетолкать друг друга.
"Орлы" вообще забыли про атаки и только вгрызались в единоборства; "ПСЖ" сбился на банальщину в отсутствие травмированного Месси. Ничья - справедливый результат на 100%.
4-й тур ЛЧ. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Бенфика" - 1:1
Голы: Мбаппе, 39 (с пенальти) - Жоау Мариу, 62 (с пенальти)
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