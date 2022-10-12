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Все могли сыграть лучше. ПСЖ - Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Для шоу не хватило Месси

Все могли сыграть лучше. ПСЖ - Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Borga/Eurasia Sport Images

Новина українською

"ПСЖ" и "Бенфика" сыграли вничью во второй раз за неделю, и если лиссабонский матч впечатлил скоростями и атаками, то сегодняшний больше походил на какое-то сумо. Соперники пытались не обыграть, а перетолкать друг друга.

"Орлы" вообще забыли про атаки и только вгрызались в единоборства; "ПСЖ" сбился на банальщину в отсутствие травмированного Месси. Ничья - справедливый результат на 100%.

4-й тур ЛЧ. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Бенфика" - 1:1

Голы: Мбаппе, 39 (с пенальти) - Жоау Мариу, 62 (с пенальти)

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Пари Сен-Жермен (Париж)
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