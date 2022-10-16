С развязкой на последних минутах. Реал Мадрид - Барселона 3:1. Видео голов и обзор матча
Два разных тайма в Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
Интересное получилось Класико в Мадриде. До перерыва на поле был только "Реал", который справедливо вел в счете 2:0, но после замен "Барса" вернулась в игру и даже могла претендовать на ничью.
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Как показалось, Хави не угадал с составом - и Бальде в старте, и Дембеле слева провалились. В то же время Мадриду, чтобы доиграть без нервов, не хватило свежести - ветераны Кроос, Модрич и Бензема подсели ближе к 75-й минуте, а равноценной замены на лавке не было.
9-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Барселона" - 3:1
Голы: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 (с пенальти) - Ферран Торрес, 83
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