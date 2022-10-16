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С развязкой на последних минутах. Реал Мадрид - Барселона 3:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Два разных тайма в Эль Класико

С развязкой на последних минутах. Реал Мадрид - Барселона 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

Новина українською

Интересное получилось Класико в Мадриде. До перерыва на поле был только "Реал", который справедливо вел в счете 2:0, но после замен "Барса" вернулась в игру и даже могла претендовать на ничью.

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Как показалось, Хави не угадал с составом - и Бальде в старте, и Дембеле слева провалились. В то же время Мадриду, чтобы доиграть без нервов, не хватило свежести - ветераны Кроос, Модрич и Бензема подсели ближе к 75-й минуте, а равноценной замены на лавке не было.

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"Реал Мадрид" - "Барселона" - 3:1

Голы: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 (с пенальти) - Ферран Торрес, 83

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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