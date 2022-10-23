Королевское спокойствие. Реал Мадрид - Севилья 3:1. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" добыли 10-ю победу в 11 турах Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Севилья" до 79-й минуты удерживала ничью на табло, однако заставить Мадрид нервничать у нее не получилось. "Реал" играл спокойно, делал упор на своих сильных сторонах - и в эндшпиле игры это принесло ему победу.
Решающими стали замены от Карло Анчелотти - в частности, выход Асенсио и Васкеса, а также великолепная форма Феде Вальверде. Просто зацените, какую красоту он сотворил на 81-й минуте!
11-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Севилья" - 3:1
Голы: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 - Ламела, 54
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