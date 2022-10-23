  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Королевское спокойствие. Реал Мадрид - Севилья 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Королевское спокойствие. Реал Мадрид - Севилья 3:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

"Сливочные" добыли 10-ю победу в 11 турах Ла Лиги

Королевское спокойствие. Реал Мадрид - Севилья 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

"Севилья" до 79-й минуты удерживала ничью на табло, однако заставить Мадрид нервничать у нее не получилось. "Реал" играл спокойно, делал упор на своих сильных сторонах - и в эндшпиле игры это принесло ему победу.

Решающими стали замены от Карло Анчелотти - в частности, выход Асенсио и Васкеса, а также великолепная форма Феде Вальверде. Просто зацените, какую красоту он сотворил на 81-й минуте!

11-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Севилья" - 3:1

Голы: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 - Ламела, 54

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Севилья
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде