Королевское спокойствие. Реал Мадрид - Севилья 3:1. Видео голов и обзор матча

"Севилья" до 79-й минуты удерживала ничью на табло, однако заставить Мадрид нервничать у нее не получилось. "Реал" играл спокойно, делал упор на своих сильных сторонах - и в эндшпиле игры это принесло ему победу.

Решающими стали замены от Карло Анчелотти - в частности, выход Асенсио и Васкеса, а также великолепная форма Феде Вальверде. Просто зацените, какую красоту он сотворил на 81-й минуте!

11-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Севилья" - 3:1

Голы: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 - Ламела, 54