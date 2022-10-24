Разгромили за 20 минут. Барселона - Атлетик 4:0. Видео голов и обзор матча

Матч "Барсы" и "Атлетика" анонсировался как бой, но на деле получилось избиение. Каталонцы забили три гола до 22-й минуты, после чего с переменным успехом тянули время.

Не повезло команде Хави с травмами - Гави и Роберто покинули поле хромая. В то же время Усман Дембеле наоборот пережил лучший вечер после переезда на "Камп Ноу" - впервые у него 1+3 в одном матче!

11-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетик" - 4:0

Голы: Дембеле, 12, Роберто, 18, Левандовський, 22, Ферран Торрес, 73