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Разгромили за 20 минут. Барселона - Атлетик 4:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Лучшая версия каталонцев, худший вариант басков

Разгромили за 20 минут. Барселона - Атлетик 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Матч "Барсы" и "Атлетика" анонсировался как бой, но на деле получилось избиение. Каталонцы забили три гола до 22-й минуты, после чего с переменным успехом тянули время.

Не повезло команде Хави с травмами - Гави и Роберто покинули поле хромая. В то же время Усман Дембеле наоборот пережил лучший вечер после переезда на "Камп Ноу" - впервые у него 1+3 в одном матче!

11-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетик" - 4:0

Голы: Дембеле, 12, Роберто, 18, Левандовський, 22, Ферран Торрес, 73

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона
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