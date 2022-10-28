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Гол ножницами в ворота Динамо признан голом недели в ЛЕ, гол Пихаленка - четвертый в ЛК - ВИДЕО

Зарубежные
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Нарезка лучших голов тура в Лиге Европы и Лиге конференций

Гол ножницами в ворота Динамо признан голом недели в ЛЕ, гол Пихаленка - четвертый в ЛК - ВИДЕО

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В УЕФА подвели итог голосования болельщиков на лучшие голы 5-го тура в Лиге Европы и Лиге конференций.

Первое место в голосовании в Лиге Европы занял игрок АЕКа Омри Альтман. Израильтянин отметился дублем в матче с киевским "Динамо" (3:3), а его первый мяч эффектным ударом ножницами опередил остальных претендентов.

А вот украинский полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок, который отметился голом в матче Лиги конференций с "Аполлоном" (1:0), занял четвертое место. В голосовании победил вингер "Базеля" Анди Диуф.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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