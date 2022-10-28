Гол ножницами в ворота Динамо признан голом недели в ЛЕ, гол Пихаленка - четвертый в ЛК - ВИДЕО
Нарезка лучших голов тура в Лиге Европы и Лиге конференций
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В УЕФА подвели итог голосования болельщиков на лучшие голы 5-го тура в
Первое место в голосовании в Лиге Европы занял игрок АЕКа Омри Альтман. Израильтянин отметился дублем в матче с киевским "Динамо" (3:3), а его первый мяч эффектным ударом ножницами опередил остальных претендентов.
???? Your #UEL Goal of the Week is... ⚽️@Heineken | #UELGOTW pic.twitter.com/5BmPkCEJwG— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 28, 2022
А вот украинский полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок, который отметился голом в матче Лиги конференций с "Аполлоном" (1:0), занял четвертое место. В голосовании победил вингер "Базеля" Анди Диуф.
Andy Diouf's sensational finish wins Goal of the Week ????⚽️— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 28, 2022
@Heineken | #UECLGOTW | #UECL pic.twitter.com/tUWN0VU8rs
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