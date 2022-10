Гол ножницами в ворота Динамо признан голом недели в ЛЕ, гол Пихаленка - четвертый в ЛК - ВИДЕО

В УЕФА подвели итог голосования болельщиков на лучшие голы 5-го тура в Лиге Европы и Лиге конференций.

Первое место в голосовании в Лиге Европы занял игрок АЕКа Омри Альтман. Израильтянин отметился дублем в матче с киевским "Динамо" (3:3), а его первый мяч эффектным ударом ножницами опередил остальных претендентов.

