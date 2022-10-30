  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Развязка на 99-й минуте. Кадис - Атлетико 3:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Развязка на 99-й минуте. Кадис - Атлетико 3:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Очередной провал "Матрасников"

Развязка на 99-й минуте. Кадис - Атлетико 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Атлетико" в кризисе. После вылета из ЛЧ команда Диего Симеоне проиграла команде, у которой до сегодняшнего дня была всего одна победа в 11 турах Ла Лиги.

Один только Жоау Феликс пытался сопротивляться - остальные "Матрасники" плыли по течению, и как следствие "Кадис" вырвал победу в самой последней атаке на 99-й минуте. Браво, аутсайдер!

12-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Атлетико" - 3:2

Голы: Бонгонда, 1, Алекс, 81, Собрино, 90+9 - Жоау Феликс, 85, 89

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Кадис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде