Развязка на 99-й минуте. Кадис - Атлетико 3:2. Видео голов и обзор матча
Очередной провал "Матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Атлетико" в кризисе. После вылета из ЛЧ команда Диего Симеоне проиграла команде, у которой до сегодняшнего дня была всего одна победа в 11 турах Ла Лиги.
Один только Жоау Феликс пытался сопротивляться - остальные "Матрасники" плыли по течению, и как следствие "Кадис" вырвал победу в самой последней атаке на 99-й минуте. Браво, аутсайдер!
12-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" - "Атлетико" - 3:2
Голы: Бонгонда, 1, Алекс, 81, Собрино, 90+9 - Жоау Феликс, 85, 89
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