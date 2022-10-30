Есть сенсация! Реал Мадрид - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" проиграли каталонцам, но не тем
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Жирона" сделала на "Сантьяго Бернабеу" то, чего не удалось их именитым соседям с "Барселоны" - дала "Реалу" настоящий мужской бой.
Лишь в начале второго тайма команда Карло Анчелотти немного приблизилась к трем очкам. Все остальное время гости играли на равных, остро атаковали, заставляли работать Куртуа. Они заслужили эту ничью.
12-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Жирона" - 1:1
Голы: Винисиус, 70 - Стуани, 80 (с пенальти)
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