Есть сенсация! Реал Мадрид - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

"Жирона" сделала на "Сантьяго Бернабеу" то, чего не удалось их именитым соседям с "Барселоны" - дала "Реалу" настоящий мужской бой.

Лишь в начале второго тайма команда Карло Анчелотти немного приблизилась к трем очкам. Все остальное время гости играли на равных, остро атаковали, заставляли работать Куртуа. Они заслужили эту ничью.

12-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Жирона" - 1:1

Голы: Винисиус, 70 - Стуани, 80 (с пенальти)