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Есть сенсация! Реал Мадрид - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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(2 голосов)

"Сливочные" проиграли каталонцам, но не тем

Есть сенсация! Реал Мадрид - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

"Жирона" сделала на "Сантьяго Бернабеу" то, чего не удалось их именитым соседям с "Барселоны" - дала "Реалу" настоящий мужской бой.

Лишь в начале второго тайма команда Карло Анчелотти немного приблизилась к трем очкам. Все остальное время гости играли на равных, остро атаковали, заставляли работать Куртуа. Они заслужили эту ничью.

12-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Жирона" - 1:1

Голы: Винисиус, 70 - Стуани, 80 (с пенальти)

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В статье: Реал (Мадрид) Жирона
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