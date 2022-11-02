Молодежь порадовала. Виктория - Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча

Этот матч не имел турнирного значения, так что команды играли в свое удовольствие. Лучше это получалось, конечно, у "Барсы", но и чехи порадовали - они дважды забили и еще раз попали в штангу!

22-летний Ферран Торрес и 19-летний Пабло Торре - герои матча для "Блауграны", и это дает ей надежду на светлое будущее. Надо только дождаться, пока эти парни, а еще Фати, Гави, Педри, Бальде созреют в полной мере. Тогда и в ЛЕ играть не придется.

6-й тур ЛЧ. Пльзень. "Дусан Арена"

"Виктория" - "Барселона" - 2:4

Голы: Хорый, 51 (с пенальти), 63 - Маркос Алонсо, 6, Ферран Торрес, 44, 54, Торре, 75