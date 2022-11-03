АЗ - Днепр-1. 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Днепр-1 сыграл свой матч 6-го тура Лиги конференций – днепряне на выезде сыграли с нидерландским АЗ.
Начали днепряне не очень – пропустили уже 8-й минуте после классного удара головой Одгорда.
Однако к концу первого тайма Довбик, избежав офсайда, все-таки затолкал мяч в сетку.
АЗ – Днепр-1 1:1
Голы: Одгорд (8) - Довбик (40)
Гол Одгорда:
Гол Довбика:
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2022 в 20:44
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