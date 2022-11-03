Есть реванш и рекорд. Реал Сосьедад - МЮ 0:1. Видео гола и обзор матча
Алехандро Гарначо вошел в историю
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: MB Media
"Манчестер Юнайтед" взял реванш у обескровленного "Реала Сосьедад", оставшийся без Сильвы, Кубо, Садика, Оярсабаля, Шо - то есть, почти всей группы атаки.
Неудивительно, что за весь матч баски создали полтора опасных момента. "МЮ" обязан был побеждать, и он это сделал - помог гол 18-летнего Алехандро Гарначо. Между прочим, это рекорд - никогда раньше за "Красных дьяволов" не забивали столь юные иностранцы.
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"Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1
Гол: Гарначо, 17
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