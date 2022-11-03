Есть реванш и рекорд. Реал Сосьедад - МЮ 0:1. Видео гола и обзор матча

"Манчестер Юнайтед" взял реванш у обескровленного "Реала Сосьедад", оставшийся без Сильвы, Кубо, Садика, Оярсабаля, Шо - то есть, почти всей группы атаки.

Неудивительно, что за весь матч баски создали полтора опасных момента. "МЮ" обязан был побеждать, и он это сделал - помог гол 18-летнего Алехандро Гарначо. Между прочим, это рекорд - никогда раньше за "Красных дьяволов" не забивали столь юные иностранцы.

6-й тур ЛЕ. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1

Гол: Гарначо, 17