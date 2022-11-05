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Кто, если не Холанд?! Манчестер Сити – Фулхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Зарубежные
(1 голосов)

Манчестер Сити - Фулхэм ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.11.2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Кто, если не Холанд?! Манчестер Сити – Фулхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легкой прогулки для "Манчестер Сити" не получилось. Команда Пепа Гвардиолы была близка к потере очков, но вышедший из скамейки для запасных Эрлинг Холанд принес горожанам победу. Норвежец забил с игры, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. А вот пенальти, заработанный Де Брюйне, форвард реализовал четко. 2:1.

Смотрите видеообзор матча АПЛ "Манчестер Сити" – "Фулхэм".

Английская Премьер-лига, 15-й тур
"Манчестер Сити" – "Фулхэм" 2:1
Голы: Альварес 16, Холанд 90+5 (пен.) – Перейра 28 (пен.)

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити
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