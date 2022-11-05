Кто, если не Холанд?! Манчестер Сити – Фулхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Легкой прогулки для "Манчестер Сити" не получилось. Команда Пепа Гвардиолы была близка к потере очков, но вышедший из скамейки для запасных Эрлинг Холанд принес горожанам победу. Норвежец забил с игры, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. А вот пенальти, заработанный Де Брюйне, форвард реализовал четко. 2:1.

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Английская Премьер-лига, 15-й тур

"Манчестер Сити" – "Фулхэм" 2:1

Голы: Альварес 16, Холанд 90+5 (пен.) – Перейра 28 (пен.)