Кто, если не Холанд?! Манчестер Сити – Фулхэм 2:1. Обзор матча и видео голов
Манчестер Сити - Фулхэм ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.11.2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легкой прогулки для "Манчестер Сити" не получилось. Команда Пепа Гвардиолы была близка к потере очков, но вышедший из скамейки для запасных Эрлинг Холанд принес горожанам победу. Норвежец забил с игры, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. А вот пенальти, заработанный Де Брюйне, форвард реализовал четко. 2:1.
Смотрите видеообзор матча АПЛ "Манчестер Сити" – "Фулхэм".
Английская Премьер-лига, 15-й тур
"Манчестер Сити" – "Фулхэм" 2:1
Голы: Альварес 16, Холанд 90+5 (пен.) – Перейра 28 (пен.)
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