  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Последняя победа Пике. Барселона - Альмерия 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Последняя победа Пике. Барселона - Альмерия 2:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Провели ветерана на пенсию

Последняя победа Пике. Барселона - Альмерия 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Знаменитый защитник "Барселоны" Жерар Пике сегодня проводил последний матч в карьере, и команда его не подвела, добыв красивую, стильную победу.

На протяжении всего матча каталонцы доминировали, создавали моменты, и лишь слабая реализация хозяев позволила "Альмерии" избежать разгрома. Пике может быть доволен - команда в надежных руках.

13-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Альмерия" - 2:0

Голы: Дембеле, 48, де Йонг, 62

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Альмерия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде