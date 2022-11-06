Последняя победа Пике. Барселона - Альмерия 2:0. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Знаменитый защитник "Барселоны" Жерар Пике сегодня проводил последний матч в карьере, и команда его не подвела, добыв красивую, стильную победу.
На протяжении всего матча каталонцы доминировали, создавали моменты, и лишь слабая реализация хозяев позволила "Альмерии" избежать разгрома. Пике может быть доволен - команда в надежных руках.
13-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Альмерия" - 2:0
Голы: Дембеле, 48, де Йонг, 62
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