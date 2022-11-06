Последняя победа Пике. Барселона - Альмерия 2:0. Видео голов и обзор матча

Знаменитый защитник "Барселоны" Жерар Пике сегодня проводил последний матч в карьере, и команда его не подвела, добыв красивую, стильную победу.

На протяжении всего матча каталонцы доминировали, создавали моменты, и лишь слабая реализация хозяев позволила "Альмерии" избежать разгрома. Пике может быть доволен - команда в надежных руках.

13-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Альмерия" - 2:0

Голы: Дембеле, 48, де Йонг, 62