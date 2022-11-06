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Даже час в большинстве не помог. Атлетико - Эспаньол 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Очередная неудача "Матрасников"

Даже час в большинстве не помог. Атлетико - Эспаньол 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Новина українською

У "Атлетико" лишь одна победа в шести последних матчах, и сегодня зрители на "Сивитас Метрополитано" воочию убедились, что команда далека от выздоровления.

Даже оказавшись в большинстве на 28-й минуте "Матрасники" не просто не победили одного из аутсайдеров сезона, но и еле ушли от поражения - помог Жоау Феликс, который остается в немилости у Диего Симеоне, хотя и забивает второй тур кряду.

13-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Эспаньол" - 1:1

Голы: Жоау Феликс, 78 - Дардер, 62

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В статье: Атлетико (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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