Три удаления, курьез, шедевр и тьма нереализованных шансов. Бетис - Севилья 1:1. Видео голов и обзор матча

Дерби между "Бетисом" и "Севильей" поразило не качеством футбола, но эмоциями. Игроки вышли на поле взвинченными до предела - и это вылилось в обилие карточек.

Касательно футбола, то в нем хозяева превосходили команду Хорхе Сампаоли до перерыва, а вот в игре 10 на 9 атаковала уже исключительно "Севилья", которую вел за собой весьма неожиданный лидер - опорник-рубака Неманья Гудель.

13-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Севилья" - 1:1

Голы: Навас, 41 (автогол) - Гудель, 81