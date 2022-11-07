Три удаления, курьез, шедевр и тьма нереализованных шансов. Бетис - Севилья 1:1. Видео голов и обзор матча
Как всегда нервное Дерби Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Дерби между "Бетисом" и "Севильей" поразило не качеством футбола, но эмоциями. Игроки вышли на поле взвинченными до предела - и это вылилось в обилие карточек.
Касательно футбола, то в нем хозяева превосходили команду Хорхе Сампаоли до перерыва, а вот в игре 10 на 9 атаковала уже исключительно "Севилья", которую вел за собой весьма неожиданный лидер - опорник-рубака Неманья Гудель.
13-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Севилья" - 1:1
Голы: Навас, 41 (автогол) - Гудель, 81
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