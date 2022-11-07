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Три удаления, курьез, шедевр и тьма нереализованных шансов. Бетис - Севилья 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Как всегда нервное Дерби Севильи

Три удаления, курьез, шедевр и тьма нереализованных шансов. Бетис - Севилья 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Дерби между "Бетисом" и "Севильей" поразило не качеством футбола, но эмоциями. Игроки вышли на поле взвинченными до предела - и это вылилось в обилие карточек.

Касательно футбола, то в нем хозяева превосходили команду Хорхе Сампаоли до перерыва, а вот в игре 10 на 9 атаковала уже исключительно "Севилья", которую вел за собой весьма неожиданный лидер - опорник-рубака Неманья Гудель.

13-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Севилья" - 1:1

Голы: Навас, 41 (автогол) - Гудель, 81

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В статье: Севилья Бетис (Севилья)
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