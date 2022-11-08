Провал чемпиона. Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2. Видео голов и обзор матча

"Райо Вальекано" сенсационно, но абсолютно по делу победил "Реал" в дерби. "Пчелы" не парковали "автобус", а навязали Мадриду открытый футбол, к которому тот оказался совершенно не готов.

Два гола со стандартов - это все, что наиграл чемпион, тогда как "Райо" создавал очень разнообразные моменты. "Барселона" точно довольна - сенсация в мадридском дерби вывела ее на чистое первое место в Ла Лиге.

13-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид" - 3:2

Голы: Комесанья, 5, Альваро Гарсия, 44, Трехо, 67 (с пенальти) - Модрич, 37 (с пенальти), Милитао, 41