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Провал чемпиона. Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Провал чемпиона. Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Райо Вальекано" сенсационно, но абсолютно по делу победил "Реал" в дерби. "Пчелы" не парковали "автобус", а навязали Мадриду открытый футбол, к которому тот оказался совершенно не готов.

Два гола со стандартов - это все, что наиграл чемпион, тогда как "Райо" создавал очень разнообразные моменты. "Барселона" точно довольна - сенсация в мадридском дерби вывела ее на чистое первое место в Ла Лиге.

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"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид" - 3:2

Голы: Комесанья, 5, Альваро Гарсия, 44, Трехо, 67 (с пенальти) - Модрич, 37 (с пенальти), Милитао, 41

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В статье: Реал (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид)
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