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Ода характеру. Осасуна - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Добыли волевую победу вдесятером

Ода характеру. Осасуна - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Новина українською

Удаление Роберта Левандовского на 31-й минуте при счете 1:0 в пользу "Осасуны" поставило "Барселону" в суперсложное положение. Проиграть было гораздо проще, чем сыграть вничью, а про победу и речь не шла. Однако каталонцы проявили характер.

Во втором тайме они не позволили памплонцам создать ни единого стопроцентного шанса у своих ворот, тогда как сами забили дважды, причем героем выступил тот, кого еще недавно критиковали со всех щелей.

14-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Барселона" - 1:2

Голы: Давид Гарсия, 6 - Педри, 48, Рафинья, 85

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В статье: Барселона Осасуна (Памплона)
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