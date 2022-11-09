Ода характеру. Осасуна - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
Добыли волевую победу вдесятером
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
Удаление Роберта Левандовского на 31-й минуте при счете 1:0 в пользу "Осасуны" поставило "Барселону" в суперсложное положение. Проиграть было гораздо проще, чем сыграть вничью, а про победу и речь не шла. Однако каталонцы проявили характер.
Во втором тайме они не позволили памплонцам создать ни единого стопроцентного шанса у своих ворот, тогда как сами забили дважды, причем героем выступил тот, кого еще недавно критиковали со всех щелей.
14-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" - "Барселона" - 1:2
Голы: Давид Гарсия, 6 - Педри, 48, Рафинья, 85
Популярное сейчас
- ВСУ подтвердили колоссальные потери россиян под Павловкой. Известны детали
- Зинченко дал боссам Арсенала хорошие рекомендации по Мудрику
- Источник: УПЛ изменит время проведения матчей до конца года
- Громкое возвращение Эмери в АПЛ. Видео голов и обзор матча Астон Вилла - МЮ 3:1
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО