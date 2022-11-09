Ода характеру. Осасуна - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Удаление Роберта Левандовского на 31-й минуте при счете 1:0 в пользу "Осасуны" поставило "Барселону" в суперсложное положение. Проиграть было гораздо проще, чем сыграть вничью, а про победу и речь не шла. Однако каталонцы проявили характер.

Во втором тайме они не позволили памплонцам создать ни единого стопроцентного шанса у своих ворот, тогда как сами забили дважды, причем героем выступил тот, кого еще недавно критиковали со всех щелей.

14-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Барселона" - 1:2

Голы: Давид Гарсия, 6 - Педри, 48, Рафинья, 85