С ассистом Малиновского. Лечче - Аталанта 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
atalanta.it
В матче 14-го тура Серии А "Лечче" сыграл с "Аталантой".
В стартовом составе гостей впервые за последние 2 месяца вышел украинский хавбек Руслан Малиновский.
Он провел на поле 80 минут и отличился результативной передачей.
Впрочем, усилий Руслана для положительного итога не хватило – "Аталанта" проиграла 1:2.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Баширотто 28, Ди Франческо 30 - Сапата 40
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