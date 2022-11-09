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С ассистом Малиновского. Лечче - Аталанта 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

С ассистом Малиновского. Лечче - Аталанта 2:1. Видео голов и обзор матча

atalanta.it

Новина українською

В матче 14-го тура Серии А "Лечче" сыграл с "Аталантой".

В стартовом составе гостей впервые за последние 2 месяца вышел украинский хавбек Руслан Малиновский.

Он провел на поле 80 минут и отличился результативной передачей.

Впрочем, усилий Руслана для положительного итога не хватило – "Аталанта" проиграла 1:2.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Лечче" - "Аталанта" 2:1

Голы: Баширотто 28, Ди Франческо 30 - Сапата 40

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лечче
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