С ассистом Малиновского. Лечче - Аталанта 2:1. Видео голов и обзор матча

В матче 14-го тура Серии А "Лечче" сыграл с "Аталантой".

В стартовом составе гостей впервые за последние 2 месяца вышел украинский хавбек Руслан Малиновский.

Он провел на поле 80 минут и отличился результативной передачей.

Впрочем, усилий Руслана для положительного итога не хватило – "Аталанта" проиграла 1:2.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Лечче" - "Аталанта" 2:1

Голы: Баширотто 28, Ди Франческо 30 - Сапата 40