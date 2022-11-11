Без форварда сложно. Реал Мадрид - Кадис 2:1. Видео голов и обзор матча

"Реал" в двух последних турах потерял очки с "Жироной" (1:1) и "Райо Вальекано" (2:3), что давало некоторые шансы и "Кадису" тоже. Но на сей раз "Сливочные" не оплошали.

Гол и ассист Тони Крооса стали решающими факторами успеха. Ну, а чтобы забивать больше и побеждать ярче "Реалу" нужен здоровый центрфорвард. Карим Бензема в этом сезоне пропускает слишком много и сегодня опять не смог выйти на поле.

14-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Кадис" - 2:1

Голы: Милитао, 40, Кроос, 70 - Лукас Перес, 82