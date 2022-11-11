Без форварда сложно. Реал Мадрид - Кадис 2:1. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" прервали неудачную серию перед ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Реал" в двух последних турах потерял очки с "Жироной" (1:1) и "Райо Вальекано" (2:3), что давало некоторые шансы и "Кадису" тоже. Но на сей раз "Сливочные" не оплошали.
Гол и ассист Тони Крооса стали решающими факторами успеха. Ну, а чтобы забивать больше и побеждать ярче "Реалу" нужен здоровый центрфорвард. Карим Бензема в этом сезоне пропускает слишком много и сегодня опять не смог выйти на поле.
14-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Кадис" - 2:1
Голы: Милитао, 40, Кроос, 70 - Лукас Перес, 82
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