 Командный Мбаппе и Жиру-рекордсмен. Франция - Австралия 4:1. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Командный Мбаппе и Жиру-рекордсмен. Франция - Австралия 4:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Приличный старт чемпионов мира в Катаре

Командный Мбаппе и Жиру-рекордсмен. Франция - Австралия 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Markus Gilliar - GES Sportfoto

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Франция имела проблемы на старте матча с Австралией, но дальше собрала волю в кулак - и это все решило. Наконец-то на команду, без эгоизма сыграл Килиан Мбаппе. Ну, а Оливье Жиру дублем показал, что и без Карима Бензема Франция отнюдь не обреченная.

Любопытно, что два мяча ветерана "Милана" позволили ему догнать в списке бомбардиров французской сборной самого Тьерри Анри - теперь у них по 51 голу. Вот что значит трудолюбие!

1-й тур ЧМ. Эль-Вакра. "Эль-Джануб"

Франция - Австралия 4:1

Голы: Рабьо, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 - Гудвин, 9

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В статье: Австралия Франция Чемпионат Мира-2022
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