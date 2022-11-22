Командный Мбаппе и Жиру-рекордсмен. Франция - Австралия 4:1. Видео голов и обзор матча
Приличный старт чемпионов мира в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Markus Gilliar - GES Sportfoto
Франция имела проблемы на старте матча с Австралией, но дальше собрала волю в кулак - и это все решило. Наконец-то на команду, без эгоизма сыграл Килиан Мбаппе. Ну, а Оливье Жиру дублем показал, что и без Карима Бензема Франция отнюдь не обреченная.
Любопытно, что два мяча ветерана "Милана" позволили ему догнать в списке бомбардиров французской сборной самого Тьерри Анри - теперь у них по 51 голу. Вот что значит трудолюбие!
1-й тур ЧМ. Эль-Вакра. "Эль-Джануб"
Франция - Австралия 4:1
Голы: Рабьо, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 - Гудвин, 9
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