Валидол для Роналду и компании. Португалия - Гана 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
фото из свободных источников
Сборные Португалии и Ганы начали свой поход за Кубком мира матчем между собой.
Первый тайм матча был скучноватым, а вот после перерыва начались качели.
5 голов, привозы, возможная ошибка судьи с пенальти от Роналду и нервная концовка для португальцев.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Криштиану Роналду 65 (пен.), Феликс 78, Леау 80 - А. Айю 73, Букари 89
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