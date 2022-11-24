 Валидол для Роналду и компании. Португалия - Гана 3:2. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Валидол для Роналду и компании. Португалия - Гана 3:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Видеообзор поединка

Валидол для Роналду и компании. Португалия - Гана 3:2. Видео голов и обзор матча

фото из свободных источников

Новина українською

Сборные Португалии и Ганы начали свой поход за Кубком мира матчем между собой.

Первый тайм матча был скучноватым, а вот после перерыва начались качели.

5 голов, привозы, возможная ошибка судьи с пенальти от Роналду и нервная концовка для португальцев.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Португалия - Гана 3:2

Голы: Криштиану Роналду 65 (пен.), Феликс 78, Леау 80 - А. Айю 73, Букари 89

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В статье: Гана Португалия
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