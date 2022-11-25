 Удивительное рядом. Уэльс - Иран 0:2. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Удивительное рядом. Уэльс - Иран 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Удивительное рядом. Уэльс - Иран 0:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
Обновлено
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Удивительное рядом. Уэльс - Иран 0:2. Видео голов и обзор матча

фото из свободных источников

Новина українською

Поединок 2-го тура ЧМ-2022 между Уэльсом и Ираном можно было бы назвать скучным, если бі не ураганная коновка. Причем, не в пользу условных фаворитов.

Два гола в компенсированное время от иранцев, и итоговые 2:0.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Уэльс - Иран 0:2

Голы: Чешми, 90+9, Резаерян, 90+11

Удаление: Хенесси, 86

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уэльс Иран
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде