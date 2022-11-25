Удивительное рядом. Уэльс - Иран 0:2. Видео голов и обзор матча

Поединок 2-го тура ЧМ-2022 между Уэльсом и Ираном можно было бы назвать скучным, если бі не ураганная коновка. Причем, не в пользу условных фаворитов.

Два гола в компенсированное время от иранцев, и итоговые 2:0.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Уэльс - Иран 0:2

Голы: Чешми, 90+9, Резаерян, 90+11

Удаление: Хенесси, 86