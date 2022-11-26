Месси не сдается. Аргентина - Мексика 2:0. Видео голов и обзор матча

Аргентина не показала красивый футбол в определяющем для себя матче с Мексикой, однако Лионель Месси сумел помочь команде взять столь нужные очки.

35-летний капитан забил из-за пределов штрафной, а затем удачно подыграл Энцо Фернандесу, когда тот вколачивал второй гол. Теперь Аргентине надо побеждать поляков в последнем туре - и путевка в плей-офф у них в кармане.

2-й тур чемпионата мира. Лусаил. "Иконик Стэдиум"

Аргентина - Мексика - 2:0

Голы: Месси, 64, Энцо Фернандес, 87