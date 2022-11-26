Месси не сдается. Аргентина - Мексика 2:0. Видео голов и обзор матча
Лео тащит сборную в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris Brunskill/Fantasista
Аргентина не показала красивый футбол в определяющем для себя матче с Мексикой, однако Лионель Месси сумел помочь команде взять столь нужные очки.
35-летний капитан забил из-за пределов штрафной, а затем удачно подыграл Энцо Фернандесу, когда тот вколачивал второй гол. Теперь Аргентине надо побеждать поляков в последнем туре - и путевка в плей-офф у них в кармане.
2-й тур чемпионата мира. Лусаил. "Иконик Стэдиум"
Аргентина - Мексика - 2:0
Голы: Месси, 64, Энцо Фернандес, 87
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Франция - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- УПЛ. Динамо - Металлист 1925 0:0. Усложнение как способ существования
- Дебютная победа Мариуполя, Оболонь поднимается на первое место. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Англия - США. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн