 Месси не сдается. Аргентина - Мексика 2:0. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Месси не сдается. Аргентина - Мексика 2:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Лео тащит сборную в плей-офф

Месси не сдается. Аргентина - Мексика 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris Brunskill/Fantasista

Новина українською

Аргентина не показала красивый футбол в определяющем для себя матче с Мексикой, однако Лионель Месси сумел помочь команде взять столь нужные очки.

35-летний капитан забил из-за пределов штрафной, а затем удачно подыграл Энцо Фернандесу, когда тот вколачивал второй гол. Теперь Аргентине надо побеждать поляков в последнем туре - и путевка в плей-офф у них в кармане.

2-й тур чемпионата мира. Лусаил. "Иконик Стэдиум"

Аргентина - Мексика - 2:0

Голы: Месси, 64, Энцо Фернандес, 87

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В статье: Лионель Месси Аргентина Мексика
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