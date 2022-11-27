Качественный футбол, справедливый счет. Испания - Германия 1:1. Видео голов и обзор матча
Европейские топы примерно равны по силе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испания и Германия в очном матче не выявили сильнейшего. Стартовые 50-60 минут лучше играли пиренейцы, но без доминирования; затем инициативу перехватили уже немцы, и "Красной фурии" под конец пришлось буквально ждать свистка.
Героями матча стали два центральных нападающих обеих команд, которые вышли со скамейки - Мората и Фулькруг. Их рост, мощь и голевое чутье делали разницу. Думается, в 3-м туре оба выйдут уже с первых минут.
2-й тур чемпионата мира. Эль-Хор. "Эль-Байт"
Испания - Германия 1:1
Голы: Мората, 62 - Фулькруг, 83
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