С этим Катаром все ясно. Нидерланды забили второй гол хозяевам ЧМ - ВИДЕО

Сборная Нидерландов продолжает спокойно обыгрывать Катар в матче 3-го тура группы А ЧМ-2022.

В самом начале второго тайма пошел фланговый навес, защитник хозяев поля неаккуратно срезал мяч назад, и после суматохи во вратарской Френки Де Йонг с пары метров таки затолкал мяч в сетку.

2:0 к 49-й минуте, в этом матче все ясно. Как все ясно и с дальнейшими планами на турнире как Нидерландов, так и Катара.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.