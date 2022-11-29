С этим Катаром все ясно. Нидерланды забили второй гол хозяевам ЧМ - ВИДЕО
Все в матче ясно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Нидерландов продолжает спокойно обыгрывать Катар в матче 3-го тура группы А ЧМ-2022.
В самом начале второго тайма пошел фланговый навес, защитник хозяев поля неаккуратно срезал мяч назад, и после суматохи во вратарской Френки Де Йонг с пары метров таки затолкал мяч в сетку.
2:0 к 49-й минуте, в этом матче все ясно. Как все ясно и с дальнейшими планами на турнире как Нидерландов, так и Катара.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
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