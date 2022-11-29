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С этим Катаром все ясно. Нидерланды забили второй гол хозяевам ЧМ - ВИДЕО

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Все в матче ясно

С этим Катаром все ясно. Нидерланды забили второй гол хозяевам ЧМ - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Нидерландов продолжает спокойно обыгрывать Катар в матче 3-го тура группы А ЧМ-2022.

В самом начале второго тайма пошел фланговый навес, защитник хозяев поля неаккуратно срезал мяч назад, и после суматохи во вратарской Френки Де Йонг с пары метров таки затолкал мяч в сетку.

2:0 к 49-й минуте, в этом матче все ясно. Как все ясно и с дальнейшими планами на турнире как Нидерландов, так и Катара.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Нидерланды Катар
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