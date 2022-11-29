Львы теранги сильнее кондоров. Эквадор - Сенегал 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
FIFA
Сборная Сенегала в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 в битве за вторую путевку в плей-офф (первую забрали Нидерланды) смогла одолеть Эквадор.
Африканцы в концовке первого тайма вышли вперед, а в середине второго команды обменялись голами.
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Как итог – 2:1 в пользу Сенегала, который и отправляется в 1/8 финала ЧМ.
О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Кайседо 68 - Сарр 44 (пен.), Кулибали 70
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