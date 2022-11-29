 Львы теранги сильнее кондоров. Эквадор - Сенегал 1:2. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Львы теранги сильнее кондоров. Эквадор - Сенегал 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Львы теранги сильнее кондоров. Эквадор - Сенегал 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор матча

Львы теранги сильнее кондоров. Эквадор - Сенегал 1:2. Видео голов и обзор матча

FIFA

Новина українською

Сборная Сенегала в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 в битве за вторую путевку в плей-офф (первую забрали Нидерланды) смогла одолеть Эквадор.

Африканцы в концовке первого тайма вышли вперед, а в середине второго команды обменялись голами.

Читайте такжеГолландцы – в плей-офф, Катар едет домой. Нидерланды – Катар 2:0. Видео голов и обзор матча

Как итог – 2:1 в пользу Сенегала, который и отправляется в 1/8 финала ЧМ.

О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

Эквадор - Сенегал 1:2

Голы: Кайседо 68 - Сарр 44 (пен.), Кулибали 70

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сенегал Эквадор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде