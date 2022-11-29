 Боже, благослови Америку. Иран – США 0:1. Видео гола и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Боже, благослови Америку. Иран – США 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Боже, благослови Америку. Иран – США 0:1. Видео гола и обзор матча

фото из свободных источников

Новина українською

Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Иран – США имел особую подоплеку.

Обе команды претендовали на выход в 1/8 финала, причем иранцев устраивала и ничья.

Настрой, атмосфера перед матчем, все настраивало на боевой футбол.

Таким он и получился – Пулишич ценой травмы забил единственный гол в поединке и Штаты пробились в плей-офф.

Ну а Иран, Иран едет домой.

Иран – США 0:1

Гол: Кристиан Пулишич 38

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В статье: США Иран
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