Интрига в группе живет. Тунис открыл счет в матче с Францией - ВИДЕО

В матче 3-го тура группы C ЧМ-2022 второй состав сборной Франции играет с Тунисом.

В целом, довольно осторожная игра в первом тайме, однако после перерыва желание Туниса, которому нужна только победа, возобладало. После отбора в центре поля Хазри устремился в проход и катнул мяч мимо вратаря.

1:0 к 61-й минуте, однако и этого результата Тунису пока не хватает для выхода в плей-офф, так как почти одновременно Австралия забила Дании.

Пока что именно Франция и Австралия при таких раскладах проходят в 1/8.