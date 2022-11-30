Интрига в группе живет. Тунис открыл счет в матче с Францией - ВИДЕО
А Австралия забила Дании
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 3-го тура группы C
В целом, довольно осторожная игра в первом тайме, однако после перерыва желание Туниса, которому нужна только победа, возобладало. После отбора в центре поля Хазри устремился в проход и катнул мяч мимо вратаря.
1:0 к 61-й минуте, однако и этого результата Тунису пока не хватает для выхода в плей-офф, так как почти одновременно
Пока что именно Франция и Австралия при таких раскладах проходят в 1/8.
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