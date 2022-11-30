Когда победа не в радость. Тунис – Франция 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче 3-го тура группы C ЧМ-2022 второй состав сборной Франции сыграл с Тунисом.

Чемпионы мира были не очень мотивированы и пропустили в середине второго тайма.

Впрочем, после того как Дешам выпустил на замены нескольких лидеров команды, французы оживились и стали поддавливать. Даже забили в компенсированное время, но судья все-таки усмотрел офсайд и гол Гризманна отменил.

1:0, Тунис все-таки победил, но это все равно не помогло команде пробиться в плей-офф. В параллельном матче Австралия минимально обыграла Данию (1:0) и вместе с французами отправилась в 1/8 финала турнира.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Тунис – Франция 1:0

Гол: Хазри 58