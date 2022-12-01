Шок для Канады. И для Бельгии. Марокко забивает уже на 4-й минуте - ВИДЕО

Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Канада – Марокко начался с дичайшего привоза канадцев.

Защитник скинул мяч вратарю, однако Борян, выйдя далеко из ворот, отдал его прямо на ногу Зиешу, который метров с 35-ти перекинул круглого в пустые ворота.

1:0 для Марокко уже не 4-й минуте. Шок для Канады. И для Бельгии, которая играет в параллельном матче, и в случае победы африканцев не попадает в плей-офф.