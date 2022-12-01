 Шок для Канады. И для Бельгии. Марокко забивает уже на 4-й минуте - ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Шок для Канады. И для Бельгии. Марокко забивает уже на 4-й минуте - ВИДЕО

Видео
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(2 голосов)

Пока что марокканцы - лидеры группы

Шок для Канады. И для Бельгии. Марокко забивает уже на 4-й минуте - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Канада – Марокко начался с дичайшего привоза канадцев.

Защитник скинул мяч вратарю, однако Борян, выйдя далеко из ворот, отдал его прямо на ногу Зиешу, который метров с 35-ти перекинул круглого в пустые ворота.

1:0 для Марокко уже не 4-й минуте. Шок для Канады. И для Бельгии, которая играет в параллельном матче, и в случае победы африканцев не попадает в плей-офф.

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В статье: Канада Марокко
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Комментарии (2)
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mocamync (dgsdgs)
01.12.2022 в 17:44
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2022 в 17:26
Зате мароканці не вміють грати у хокей
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