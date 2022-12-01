Марокко почти в плей-офф. Эн Несири забил канадцам второй гол - ВИДЕО

Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Канада – Марокко начался просто отлично для африканцев.

Уже на 4-й минуте Зиеш забил после привоза кипера канадцев первый гол .

Ну а на 23-й Эн Несири после длинного вертикального заброса убежал от двух защитников и положил второй.

2:0, Марокко все ближе к 1/8 финала.