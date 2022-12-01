 Марокко почти в плей-офф. Эн Несири забил канадцам второй гол - ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Марокко почти в плей-офф. Эн Несири забил канадцам второй гол - ВИДЕО

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Для африканцев пока что все идет хорошо

Марокко почти в плей-офф. Эн Несири забил канадцам второй гол - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Канада – Марокко начался просто отлично для африканцев.

Уже на 4-й минуте Зиеш забил после привоза кипера канадцев первый гол.

Ну а на 23-й Эн Несири после длинного вертикального заброса убежал от двух защитников и положил второй.

2:0, Марокко все ближе к 1/8 финала.

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В статье: Канада Марокко
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