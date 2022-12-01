Первый пошел. Германия уже на 10-й минуте забила Коста-Рике - ВИДЕО
А испанцы забили Японии
Getty Images/Global Images Ukraine
1 декабря на ЧМ-2022 состоялись матчи 3-го тура группы E, в одном из которых Германия играла с Коста-Рикой.
Немцам нужна была только победа, и Бундестим сразу же взялся за дело.
Гнабри уже на 10-й минуте положил первый мяч, головой срезав в ворота после флангового навеса.
Интересно, что фактически одновременно
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Областные федерации футбола на днях выразят недоверие Павелко - Андриюк
- Болбой Кривбасса: Кучер обругал меня, кто-то из персонала угрожал расправой
- РФ готовится к новому удару, на аэродроме Энгельс-2 зафиксировано рекордное кол-во бомбардировщиков
- Куртуа - о "крысе" внутри Бельгии: Если найдем, это будет его последний день с нами
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Новости по теме
- 01:14 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 17:00
- 19:06 Зарубежные Марокко и Хорватия оставили Бельгию без плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022
- 16:00 Прогнозы на футбол Япония - Испания. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 1.12.2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн