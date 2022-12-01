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Первый пошел. Германия уже на 10-й минуте забила Коста-Рике - ВИДЕО

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А испанцы забили Японии

Первый пошел. Германия уже на 10-й минуте забила Коста-Рике - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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1 декабря на ЧМ-2022 состоялись матчи 3-го тура группы E, в одном из которых Германия играла с Коста-Рикой.

Немцам нужна была только победа, и Бундестим сразу же взялся за дело.

Гнабри уже на 10-й минуте положил первый мяч, головой срезав в ворота после флангового навеса.

Интересно, что фактически одновременно Испания в параллельном матче забила Японии.

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В статье: Германия Коста-Рика
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