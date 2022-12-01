Выбросили немцев с ЧМ. Япония - Испания 2:1. Видео голов и обзор матча
Громкая сенсация
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ian MacNicol
Японии нужна была только победа для выхода в плей-офф - и "Синие самураи" ее добились, несмотря на то, что в соперниках была мощная Испания, которая к тому же открыла счет уже на старте.
Слабая игра вратаря и центра защиты "Фурии" помогла азиатам - и это означает, что они выигрывают группу. Испания опустилась на второе место, но это тоже плей-офф. Ну, а неудачниками оказались немцы, которых сенсационные островитяне били раньше. Браво, "Самураи"!
3-й тур ЧМ. Аль-Райан. "Халифа Стэдиум"
Япония - Испания - 2:1
Голы: Доан, 48, Танака, 51 - Мората, 12
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