Выбросили немцев с ЧМ. Япония - Испания 2:1. Видео голов и обзор матча

Японии нужна была только победа для выхода в плей-офф - и "Синие самураи" ее добились, несмотря на то, что в соперниках была мощная Испания, которая к тому же открыла счет уже на старте.

Слабая игра вратаря и центра защиты "Фурии" помогла азиатам - и это означает, что они выигрывают группу. Испания опустилась на второе место, но это тоже плей-офф. Ну, а неудачниками оказались немцы, которых сенсационные островитяне били раньше. Браво, "Самураи"!

3-й тур ЧМ. Аль-Райан. "Халифа Стэдиум"

Япония - Испания - 2:1

Голы: Доан, 48, Танака, 51 - Мората, 12