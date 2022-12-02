Простая геометрия. Португалия уже на 5-й минуте забила Южной Корее - ВИДЕО
Все идеальное - простое
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
2 декабря состоялись матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы H ЧМ-2022.
В поединке Южная Корея – Португалия европейцы очень быстро открыли счет.
Уже на 5-й минуте ветеран Пепе закинул на фланг, Далот ускорился, совершил рывок и прострелил в штрафную, где этот прострел и закрыл Рикардо Орта.
Все идеальное – просто.
Напомним, что португальцы за два тура уже обеспечили выход в плей-офф и этот подинок не несет для них серьезного турнирного значения.
Отметим, что UA-Футбол ведет
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Люди из низшего общества: худшие команды чемпионатов мира по футболу
- Месси экзаменует Австралию, Левандовский против Мбаппе. Расписание футбола на 2 - 4 декабря
- Южная Корея – Португалия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- "Платить ему не собираюсь". Голкипер Польши проиграл пари Месси на 100 евро
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Новости по теме
- 16:10 Зарубежные Южная Корея – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- 15:32 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей пятницы до 17:00
- 23:18 Зарубежные Германия аут, Япония и Испания присоединяются к участникам плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн