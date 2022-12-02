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Простая геометрия. Португалия уже на 5-й минуте забила Южной Корее - ВИДЕО

Видео
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Все идеальное - простое

Простая геометрия. Португалия уже на 5-й минуте забила Южной Корее - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

2 декабря состоялись матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы H ЧМ-2022.

В поединке Южная Корея – Португалия европейцы очень быстро открыли счет.

Уже на 5-й минуте ветеран Пепе закинул на фланг, Далот ускорился, совершил рывок и прострелил в штрафную, где этот прострел и закрыл Рикардо Орта.

Все идеальное – просто.

Напомним, что португальцы за два тура уже обеспечили выход в плей-офф и этот подинок не несет для них серьезного турнирного значения.

Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн данного поединка.

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В статье: Португалия Южная Корея
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